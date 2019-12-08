Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki kişi için başlatılan arama çalışmalarının 7. gününde ilk kez bir ize rastlandı.

Ekipler çalışmalarını sürdürürken, dere yatağının kenarında kırmızı bir mont bulundu.

Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Arama kurtarma ekipleri, dere yatağının olduğu çevrede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bursa Valiliğinden açıklama

Bursa Valiliğinden de çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Kayıp iki dağcı için karadan ve havadan arama faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalara, bir Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı, 2 helikopter ve 268 kurtarma personeli katılmaktadır" denildi.

Hava koşullarının imkan vermediği veya kar kalınlığının çok olduğu bölgelere ekiplerin helikopterlerle sevk edilerek çalışmaların kesintisiz devam ettiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

1 Aralık'ta İstanbul'dan Bursa'ya gelen Mert Alpaslan ve Efe Sarp, araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ederek zirve istikametine yürüyüşe geçti.

Akşam saatlerinde Alpaslan ve Sarp'a telefonla ulaşamayan yakınları, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

Bunun üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sivil arama kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarına başladı.

Arama çalışmalarına hava araçları da katıldı

Günün ilk ışıklarıyla 130 kişiyle devam eden arama çalışmaları, sarp arazi ve zaman zaman yarım metreyi aşan kar nedeniyle güçlükle ilerledi. İki arkadaşın, başka bir arkadaşlarına "Göller Bölgesine gidiyoruz" dediğinin belirlenmesi üzerine ekipler o bölgede yoğunlaştı ancak sonuç alınamadı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneğinden (BAKUT) ekiplerinin de katıldığı yerden arama ekiplerine hava araçları da destek verdi.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaların üçüncü gününde Maden, Göller ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı. Buralarda da iki arkadaşa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Yürüyüşe çıkarken genel uygulamanın aksine jandarmaya güzergahlarıyla ilgili bilgi vermediği belirlenen iki kişinin, bölgedeki son görüntüleri çevredeki tesislerin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde zeminin karlı ve havanın sisli olduğu görüldü.

Yoğun kar yağışı aramayı zorlaştırdı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu yaklaşık 2 bin 500 metre rakımlı Uludağ zirvesinde, 4 Aralık'taki olumsuz hava koşulları aramaları güçleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesi de ekipleri zorladı. Görüş mesafesini düşüren sis nedeniyle zaman zaman hava araçlarının çalışması durdu.

[Fotoğraf: AA]

Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı. Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

Ekiplerin iletişiminin kesilmemesi için arama yapılan bölgelere seyyar baz istasyonları sevk edildi.

Ayrıca, bölgeyi bilen, zor şartlara dayanıklı ve donanımlı ekipler, hem Göller Bölgesi'ne hem de Kestel sınırları içindeki Alaçam mevkiine helikopterle indirildi. Ekiplerin 22 kilometrekarelik alanda devam eden çalışmalarında Alpaslan ve Sarp'a ait bir iz bulunamadı.

Mağara ve kuyular aranıyor

Kar yağışıyla birlikte dağcıların sığınabilecekleri mağaralarda ve düşme ihtimaline karşın kuyularda arama yapıldı. Ekipler, kurdukları halatlı düzenekle mağara ve kuyulara indi. Ancak bir sonuç alınamadı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor

Çalışmalar devam ederken, bölgedeki kırsal mahallerde yaşayanlar da konuyla ilgili bilgilendirildi. Muhtarlar ve mahalle sakinleri de kendi bölgelerindeki ahır, samanlık ve kullanılmayan binaları kontrol etti.

Kaynak: TRT Haber