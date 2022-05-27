Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Artvin'de kereste fabrikasında yangın: Alevler eve sıçradı
Artvin Yenimahalle'de bulunan kereste atölyesi deposunda yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 katlı eve de sıçradı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Artvin Yenimahalle'de bulunan bir kereste atölyesi deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, alevler bitişikteki 3 katlı eve sıçradı.
Park halindeki bir aracın da zarar gördüğü yangında, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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