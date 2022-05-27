Artvin Yenimahalle'de bulunan bir kereste atölyesi deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, alevler bitişikteki 3 katlı eve sıçradı.

Park halindeki bir aracın da zarar gördüğü yangında, can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.





