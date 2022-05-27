İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar mimar A.S.B. ve yapı müteahhidi H.H.Ö, SEGBİS üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, bir kısım sanık avukatının suç duyurusu üzerine yürütülen soruşturma kapsamında apartmanın 1. katında bulunan diş polikliniğinin iki ortağı O.Y. ve A.H. ile polikliniğin bulunduğu dairenin sahipleri S.E. ve eşi E.E'nin, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlandığını ve dava dosyasıyla birleştirildiğini aktardı.

Diş hekimleri ifade verdi

Tutuksuz yargılanan diş polikliniği sahipleri A.H. ile O.Y. duruşmada ifade verdi. Diş hekimi A.H. deprem sırasında yıkılan binada olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Deprem anında binanın çıkışına doğru yöneldim. Arkamı dönüp herkesin çıkmasını söyledim. Kirişlerin patladığını hatırlıyorum. Bina 5-6 saniye sonra yıkıldı. 2017'ye kadar fiziki olarak o binada çalıştım. Eski binaydı. Biz aldıktan sonra ufak tefek işlemler yapıldı. Zemin değişti, iç dekorasyon yapıldı. Esas bölümlerde bir değişiklik olmadı."

"Yönetici yerinde inceledi"

Polikliniğin sahiplerinden diş hekimi O.Y. ise deprem anında, Karşıyaka şubesinde olduğunu belirtti. Rıza Bey Apartmanı'nda 2011'in Ocak ayında faaliyete başladıklarını aktaran O.Y, şunları söyledi:

"Yer ve boya badana ile aydınlatmada değişiklik yaptık. Kapılar ve pencereler değişti. Bizim binada her ay tadilatlar yapılıyordu. Biz de aynı şekilde tadilat yaptık muhakkak ses çıkmıştır. Yer seramikleri değişirken toz, toprak oldu. Apartman yöneticisi 'Ses geliyor' diye geldi. Yerinde inceledi. Sonra 'Kolay gelsin dedi' devam ettik."

Müştekilerden diş hekimlerine tepki

Diş hekimliği çalışanlarından kızı Aslı Taner'in annesi Arzu Taner, duruşmada ifade verdi.

Taner, tek kızını depremde kaybettiğini vurgulayan Taner, diş hekimlerinden şikayetçi olduğunu aktardı. Taner, "Ellerini kollarını sallayarak gezmelerini istemiyorum. Cenaze dışında 1 gün aramadılar. Ben şikayetçi olmayacaktım ama 1 kez bile aramadılar. Kızımdan ayrı 2 bayram geçirdim. 2 yıldır benim gezme yerim mezarlık. Beni kendilerinin yerine koydular mı? Kızımın ayakkabılarıyla geldim ben buraya" dedi.

Taner, ifade verirken bir anda fenalaşıp yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında müştekilerle ile diş polikliniği ortaklarının yakınları arasında kavga çıktı. Araya güvenlik görevlilerinin girmesiyle taraftalar ayrıldı, duruşmaya ara verildi.

Depremde hayatını kaybeden diş hekimi Zarife Doğan'ın babası müşteki Kamil Doğan ise "Diş hekimliği sahipleri yalan söylüyor. Kızım onlara o kadar güvenmişti ki ödülü kendisinin ölümü oldu. Kızım ve diğer masum 5 can onlara güvenmişti. Şikayetçiyim. Zarife'mi riskli binada çalışması için kandırdılar. 30 Ekim'de onlara mezar oldu. Bu sanıkların derhal tutuklanması gerekiyor" diye konuştu.

Müteahhit, tahliyesini istedi

Tutuklu sanık yapı müteahhidi H.H.Ö. ise çok sayıda daire yaptıklarını ve üzerine atılı suçu kabul etmediğini dile getirdi. Eşinin rahatsız olduğunu belirten H.H.Ö, "Eşim bir sürü ameliyat geçirdi ona ben bakıyorum. Şeker ve tansiyon hastasıyım. Prostat ameliyatı olmak istiyorum. Çift görmeye başladım. Tahliyemi istiyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı 5 Temmuz'a erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.