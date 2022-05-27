Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta toprağa gömülü 21 tüfek ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında yapılan arama çalışmasında 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildiğini açıkladı.
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı'nca, Eren Abluka-5 Operasyonları kapsamında sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde arama yapıldı.
27 Mayıs 2022 tarihinde Silopi ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, toprağa gömülü vaziyette 20 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve 1 adet mauser keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
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