Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de denizden 1614 ahtapot tuzağı çıkarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale'de yasa dışı deniz avcılığına yönelik çalışmalarda, 1614 ahtapot tuzağı denizden temizlendi.
Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığınca, yasa dışı su ürünleri avcılığıyla mücadele kapsamında, 21 farklı noktaya operasyon düzenlendi.
Dron destekli çalışmada, yasa dışı olarak deniz dibine bırakılan ahtapot tuzaklarına ait şamandıraların mevkileri tespit edildi. Ekipler, 21 farklı mevkideki 1614 ahtapot tuzağını deniz dibinden çıkardı.
[Fotoğraf: İHA]
Tuzaklarda bulunan 28 ahtapot denize bırakıldı.
Etiketler: Çanakkale Kaçak Avcılık
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