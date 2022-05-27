Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da son kullanım tarihi geçmiş ayranlar imha edildi
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ekiplerin yaptıkları denetimlerde, halk sağlığına tehdit oluşturacak olan son kullanım tarihi geçmiş çok sayıda ayran ele geçirildi. İş yerine ceza kesilirken, ayranlar da imha edildi.
Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, sağlıksız gıdaların satışını engellemek' amacıyla yapmış olduğu çalışmalarda çarşı merkezinde yer alan yemek salonlarına yönelik denetim yaptı.
Yapılan incelemelerde vatandaşların en çok tükettiği gıdaların başında gelen 480 adet plastik şişe ayranın son kullanım tarihinin geçtiğini belirledi.
Bunun üzerine zabıta ekipleri, sağlıksız gıda ürünlerine el koyup iş yeri sahibi hakkında "Kabahatler Kanunu" çerçevesinde cezai işlem uyguladı.
[Fotoğraf: İHA]
El konulan malzemeler ise zabıta personellerinin gözetiminde yakılarak imha edildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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