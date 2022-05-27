Taşköprü ilçesinde bulunan yatılı bölge okulunda öğrenim gören 20 öğrenci, bulantı, kusma gibi şikayetler üzerine Taşköprü Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen öğrenciler, tedbir amaçlı müşahede tedavi altına alındı.

Taşköprü Kaymakamlığı, öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şu açıklamada bulundu:

“Taşköprü Yatılı Bölge Okulumuzda öğrenim gören 20 öğrencimiz de bulantı, kusma şikayetleri görülmesi üzerine öğrencilerimiz hastanede tedbir amaçlı müşahede altına alınmış olup, genel durumlarında endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır.”