Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan "Eren/Abluka-2 Şehit Jandarma Er Erkan Özdemir (Mirgesav-1) Operasyonu" devam ediyor.

Bu kapsamda dün ilçenin Mirgesav kırsalında düzenlenen operasyonda, mevziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Arazideki aramada iki ayrı noktada 353 uçaksavar mühimmatı, 60 milimetrelik 2 havan mühimmatı, 2 el bombası fünyesi, 6 AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü ve el telsizi bulundu.