Bursa'da 3 hırsız, Yıldırım ilçesindeki bir inşaat firmasının çelik kasasını çaldı.

Kasayı bir dere yatağına götüren şüpheliler, kasayı parçalayıp içindeki yaklaşık 40 bin lirayı aldı.

Durumdan şüphelenen bir çevre sakini ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve polise ihbarda bulundu.

25 dakikalık videoyu inceleyen polis, dereye atılan kasa parçalarını çıkardı. Etrafa saçılan belgelerden de kasanın sahibine ulaştı.

Ev hapsindeyken firar etmiş

Polisin elindeki ipuçları videodan tespit edilen aracın rengi ve stop lambasıydı.

Yüzlerce kamera incelendi, aracın plakası da belirlendi. Otomobil hakkında çalıntı bildirimi olduğu anlaşıldı.

Polis, ruhsat sahibi ve aile fertlerinin kayıtlarını inceledi ve olayı çözdü. Araç sahibinin oğlunun, hırsızlıktan sabıkası olduğu tespit edildi. Babasının aracını izinsiz alan şüphelinin, aracı hırsızlık için kullandığı anlaşıldı.

Zanlının başka bir hırsızlık suçundan ev hapsindeyken firar ettiği de belirlendi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Haber: Ferhat Özkaner

Kamera: Mustaf Tuncal