Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 11:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de bir kamyondan 6 ton kaçak akaryakıt çıktı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonun üzerindeki tanklarda 5 ton 952 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Daha önce akaryakıt kaçakçılığından hakkında çok sayıda işlem yapılan M.A'yı takibe alan ekipler, şüphelinin kamyonunu aradı.
Ekipler, aramada, 6 fiber tankta 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.A. emniyete götürüldü.
Etiketler: Mersin Kaçak Akaryakıt Kaçakçılık
Son Haberler
- 11:34
- 11:32
- 11:28
- 11:18
- 11:15
Sıradaki Haber
Doğal gaz sızan evde düzenek bulundu: Baba ile oğlu tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz