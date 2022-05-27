Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Daha önce akaryakıt kaçakçılığından hakkında çok sayıda işlem yapılan M.A'yı takibe alan ekipler, şüphelinin kamyonunu aradı.

Ekipler, aramada, 6 fiber tankta 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A. emniyete götürüldü.