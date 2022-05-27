Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden doğal gaz kokusu geldi.

Apartman sakinleri durumu, polise ve gaz dağıtım şirketine haber verdi.

Apartmana kısa sürede çok sayıda ekip sevk edildi.

Evde kablolu düzenek bulundu

Evde inceleme yapan ekipler, gazın açık bırakılan ocaktan yayıldığını, ayrıca bir prizde kablolu düzenek olduğunu belirledi.

Apartmanda yaşayanları tahliye eden ekipler, binanın elektrik ve doğal gaz bağlantılarını kesti.

Dairenin sahibi olan çiftin boşanma aşamasında olduğu ve evin satışı konusunda ihtilaf yaşadığı iddia edildi.

Baba ile oğlu tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan baba ile oğlu emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Baba M.T. emniyet çıkışı olayın nedenini soran gazetecilere "Benim bir şeyden haberim yok. Bunu beni öldürmek için onlar kendileri yaptı" dedi.

M.T. ile oğlu M.T. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, gazın açık bırakılmasının nedenini ve düzeneğin hangi amaçla hazırlandığını araştırıyor.