Uşak'ta fabrika yangını: Bir itfaiye eri yaralandı
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürme çalışması sırasında fabrikasının çatısında çökme oluştu. Bir itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için müdahalesi devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yangına dair detayları @trthaber muhabiri Özkan Yavaş aktardı.https://t.co/tHLdRW8CgK pic.twitter.com/gQR1zI6x1Y— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 27, 2022
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Fabrikanın çatısında çökme: 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Çalışmalar sırasında fabrikanın çatısında çökme meydana geldi.
Çatı altında kalan itfaiye eri kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye erinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekiplerin saatler süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Büyük bölümü zarar gören fabrikada soğutma çalışması sürüyor.
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