Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da suç örgütlerine 'Müsilaj' operasyonu
Adana'da, Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve örgütlere silah temini sağlayanlara yönelik 16 ilde yapılan "Müsilaj" Operasyon'u kapsamında 4 zanlı gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün düzenlenen "Müsilaj Operasyonu" kapsamında kentteki 13 adrese operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, dün, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlatılmıştı. Operasyon kapsamında 315 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılardan 230'u yakalanmıştı.
Etiketler: Adana Suç Örgütü
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