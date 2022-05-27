Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 15.49'da oluşan deprem, 4,35 kilometre derinlikte kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 27, 2022
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Yedisu (Bingöl)
Tarih-Saat : 27.05.2022, 15:49:32 TSİ
Enlem : 39.3990 N
Boylam : 40.5975 E
Derinlik : 4.35 km
Detay : https://t.co/J6XO0rHnqt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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