Haber Giriş: 27 Mayıs 2022 Cuma 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp kovasına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te saklanmak için girdiği çöp kovasına sıkışan 4 yaşındaki çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Nizip'e bağlı Fırat Mahallesi'nde bir parkta arkadaşlarıyla saklambaç oynayan Suriye uyruklu Vahid Elhallef, saklanmak için çöp kovasına girdi.
Çöp kovasına sıkışan küçük çocuk, arkadaşlarından ve ailesinden yardım istedi.
Yakınlarının da çocuğu çıkaramaması üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Çocuk, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kurtarıldı.
Vahid Elhallef'in yakınları, itfaiye ekibine teşekkür etti.
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