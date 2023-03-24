Sabah saat 07.00 sıralarında Kemalpaşa ilçesindeki ÇAYKUR'a ait çay fabrikasının kuru çay ambarında elektrik kontağından yangın çıktı.

Çıkan yangın bir anda depodaki kuru çay paketlerini sararken yangın büyüyerek deponun tamamını sardı.

Gökyüzüne çıkan alevler ve dumanlar nedeniyle yangın fabrikadaki ekipler tarafından kontrol altına alınamayınca Hopa, Kemalpaşa, Arhavi ilçelerinin itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında yangın kısmen kontrol altına alındı.

Milyonlarca liralık hasar oluştu

Yangın söndürme çalışmaları sürerken, milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

Öte yandan Artvin Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AFAD koordinesinde tüm ekiplerin yangın bölgesine sevk edildiğini, yangında şuana kadar bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını duyurdu.