"Ben yapmadım, masumum" yazan not bırakarak canına kıydı. O notta güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesini istedi. 33 Yaşındaki Merve Kaçmış'ın 2.5 yıldır görev yaptığı Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde yöneticilerden gördüğü baskı yüzünden intihar ettiği iddiası gündemde.

Merve Kaçmış 10 Ocak’ta ağabeyini ziyarete gitti. Keyifsiz olduğu söylenen Merve 13 Ocak Pazartesi sabahı da 8. kattan atlayarak intihar etti.

Mobbing yüzünden mi intihar etti?

İddiaya göre; müze yönetimi, Merve Kaçmış'tan, İl Kültür Turizm Müdürlüğüne tayin edilen bir arkeoloğun üzerine zimmetli 9 bin eseri kısa sürede zimmetine geçirmesini istedi. Ancak 100 eserin kayıt numarası yoktu. Merve Kaçmış bu eserleri sayıp karşılaştırdıktan sonra zimmetine geçirebileceğine dair rapor hazırladı.

Merve Kaçmış'ın abisi Ozan Kaçmış:

"Kardeşim de saydığım kadarını alırım. O şekilde de bir rapor hazırlıyor. Saydığı kadarı ne kadarsa onun bir raporunu hazırlayıp müdürüne sunuyor. Bu rapor müdürü tarafından hiçbir şekilde işleme bile alınmıyor."

İddialara bazı eserlerin kayıp olduğu da eklendi. Merve Kaçmış'ın abisi Ozan Kaçmış 6-7 ayı bulan süreçte kardeşinin büyük baskı altında olduğunu söylüyor.

"Sürekli üzerine uygulanan bir baskıdan dolayı bu kardeşimde duygusal bir çöküntü yarattı. Kardeşim bunu sürekli bizimle paylaşıyordu. Biz olayın bu dereceye varacağını düşünemedik. Bir şekilde bu eserlerin bulunacağını düzeleceğini düşündük."

Müze müdürü ve 2 uzman görevden alındı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, arkeoloğun intiharındaki sır perdesinin aralanması için çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında müze müdürü ve 2 uzmanın görevden uzaklaştırıldığı açıklandı. Genç kızın ailesi, avukatları aracılığıyla konuyu yargıya taşıdı.

Haber: Merve Şahin

Kamera: Fatih Karadavut