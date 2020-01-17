Kimi zaman organ nakli için havalandı, kimi zaman da yeni doğanlar için... Zamanla yarışılan her durumda, hava ambulansları devrede.

Hava ambulansları 2008 yılında hizmet vermeye başladı.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 uçak ile 17 helikopter ambulans bulunuyor.

Helikopter ambulanslar, 17 ilde konuşlandırıldı.

45 binden fazla hasta faydalandı

2019 yılında hava ambulansları ile 3 bin 112 hasta sağlık kuruluşlarına sevk edildi. 2008 yılından bugüne kadar da acil durumdaki 45 binden fazla hasta hava ambulansları hizmetinden faydalandı. Yurt dışından ise 685 hasta ambulanslarla Türkiye'ye getirildi.

Hava Ambulans Hekimi Gülcihan Yurtsever:

"Van gibi, Erzurum gibi dağlık bölgelerde hastalara ulaşım imkanı sağlıyor. Tecrübeleri kaptanlara sahip olduğumuz için onlar her şeyi göze alarak tehlikeli bölgelere iniş yaparak hayat kurtarıyor."

10 dakika içinde havalanıyor

İhbar doğrultusunda hava ambulansları ile anında harekete geçiliyor, ambulans 10 dakika içinde havalanıyor. Durumun aciliyeti, hastanın hava ambulansını kullanımı için ilk kriter.

Ankara Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Eren Usul:

"Durumu kritik olan, kara yolu ile ulaşımımızın 30 dakikanın üzerinde olan hastalarımızda, acil bir durumda organ nakillerinde organ nakil ekiplerimizin transferinde, organ nakli olacak hastalarımızın transferinde, yurt dışı ve yurt içi hasta acil kan nakli transferlerimizde hava ambulanslarımızı kullanmaktayız."

Türkiye hava ambulansı hizmetinden ücret almayan tek ülke

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki hava ambulansları, ücretsiz hizmet veriyor.

Dr. Eren Usul:

"Bu hizmet için hastalarımız herhangi bir ücret ödememektedir. Dünya üzerinde hava ambulans hizmetlerinden ücret almayan tek ülke Türkiye'dir."

Hava ambulanslarında görevli ekipler, acil durumdaki hastalara ulaşmak için gece gündüz hazır halde bekliyor.

Haber: Tuğba Seval Çetin

Kamera: Şerif Tuluy