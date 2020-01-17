Türkiye
Hatay'da DHKP-C operasyonu: 4 kişi yakalandı17 Ocak 2020 Cuma 15:25 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 15:33
Hatay'da terör örgütü DHKP-C'ye düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
[Fotoğraf: Arşiv]
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Antakya ve Samandağ ilçelerinde, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunduklarını tespit ettiği 8 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda örgütsel doküman, 2 av tüfeği, tabanca, 120 mermi ve 20 fişek ele geçirildi.
Aranan diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: terör örgütü DHKP-C