Şehit düşen 3 asker ebediyete uğurlandı17 Ocak 2020 Cuma 13:51 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 17:55
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 3 asker için memleketlerinde cenaze törenleri vardı. Şehit askerler, Şanlıurfa, Tokat ve Eskişehir'de ebediyete uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit oldular. Şehit üç askerden ikisi için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören yapıldı.
Havalimanındaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, Şanlıurfa Müftüsü Mehmet Taştan dua etti.
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu.
Piyade Binbaşı Tombul 'un naaşı Eskişehir'e, Piyade Teğmen Bilir'in cenazesi Tokat'a gönderildi.
Şehit Teğmen Sinan Bilir memleketinde toprağa verildi
Şehit Teğmen Sinan Bilir için Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir'in cenazesi, Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Erenler Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.
Şehit Binbaşı Şevket Tombul Eskişehir'de sonsuzluğa uğurlandı
Binbaşı Şevket Tombul'un naaşı baba ocağı Eskişehir'e gönderildi. Şehit binbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.
Reşadiye Camii'ndeki cenaze töreninin ardından şehit binbaşının naaşı Kanlıpınar şehitliğinde toprağa verildi.
Şehidi binlerce kişi uğurladı
Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı 23 yaşındaydı, bir ay önce evlenmişti. Şehit için memleketi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.
Binler şehidi uğurlamak için tören alanındaydı.
Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Selman Köyü'nde toprağa verildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi esnasında meydana gelen kazada şehit olan askerler için de memleketlerinde tören düzenlendi.
Piyade sözleşmeli er Sait Miyanyedi Zonguldak Çaycuma'da, Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, Mersin'de son yolculuklarına uğurlandı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde görevi sırasında kalp krizi geçirerek şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, şehidi son yolculuğa uğurlayanlar arasındaydı.
Şehit askerin cenazesi, törenin ardından Cebeci Askerî Şehitliği'nde toprağa verildi.
Kaynak: TRT Haber, AA