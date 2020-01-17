Türkiye

Şehit düşen 3 asker ebediyete uğurlandı

17 Ocak 2020 Cuma 13:51 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 17:55

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 3 asker için memleketlerinde cenaze törenleri vardı. Şehit askerler, Şanlıurfa, Tokat ve Eskişehir'de ebediyete uğurlandı.

[Fotoğraf: AA]