Beetle, nam-ı diğer kaplumbağa ya da Vosvos.

2. Dünya Savaşı yıllarında Hitler’in emri ile bir savaş aracı olarak tasarlanan Vosvos, daha sonraki yıllarda ise barışın simgesi halini aldı.

Yolların en sempatik otomobili olarak bilinen Beetle’ın üreticisi Volkswagen, kısa bir süre önce bu modelin üretimini tamamen durdurduğunu açıkladı.

Günümüze kadar 2,5 milyon adede yakın üretilen Vosvos’lar, otomobil sevdalılarının kalbinde ise sonsuza kadar kalmaya devam edecek.

Tasarımdan üretime dört yıl

Nazi Almanyası’nın en büyük sorunlarından biri kış şartlarında çabuk bozulan su soğutmalı araçlar olarak biliniyordu.

Bu soruna çözüm bulmak isteyen Hitler, Sovyet kışına yenilmeyecek bir araç üretilmesinin talimatını verdi.

1 Ocak 1934 yılında Hitler, Ferdinand Porche’tan dönemin şartlarını karşılayabilecek bir araç tasarlamasını istedi.

Saatte 100 kilometre hıza ulaşıp, iki yetişkin üç çocuk ve üç silahlı asker taşıyabilecek ilk Vosvos, 1938 yılında imal edildi.

Barış simgesi haline geldi

Aslı savaş otomobili olan Beetle’ın kaderi ise Rock’n Roll'un efsane ismi Elvis Presley’in Almanya’dan bu otomobili satın almasıyla değişmeye başladı.

1963 yılında gösterime giren “Herbie” filmi ise sinema tarihinde ilk defa bir otomobilin başrol oynadığı film olarak akıllara kazındı.

Herbie filmi ile birlikte 68 yılında moda olan hippie akımı da Beetle’ın barış simgesi haline gelmesine vesile oldu.

Gezmenin, eğlencenin, özgürlüğün simgesi Vosvos’lar günümüzde de ortaya çıkış amacının tersine hala barış simgelerinden biri olarak görülüyor.

Bu araç bağımlılık yapıyor

Cenk Hızdıl, Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği Başkanı.

Vosvos heyecanı çoğunluk gibi küçüklükten gelen bir sevda onun için.

Bu denli eski araçları günümüze kadar taşımanın en önemli yolu sevgi, Cenk Hızdıl’a göre.

Sevgi ile birlikte insanların Vosvos’larına adeta bir bebek gibi baktığını söyleyen Hızdıl, Vosvos’ların diğer klasik araçlara oranla biraz daha fazla bağımlılık yaptığını belirtiyor.

Ucuza kaçılmamalı

Vosvos ailesine katılmak isteyenlere de tavsiyelerde bulunuyor Cenk Hızdıl.

Vosvos’ların artık klasik araç sınıfına girdiği için bakımlarının iklim şartlarına göre yapılmasının daha doğru olacağını söylüyor.

Özellikle zamana bağlı olarak gövdede oluşabilecek çatlama ve paslanmalar nedeniyle düzenli bakım bu araçlarda şart.

Vosvos alacakların kesinlikle ucuza kaçmamasının gerektiğinin altınızı çizen Hızdıl “Çok ucuz araba alıp kendim restore edeyim derseniz inanın evdeki hesap çarşıya uymuyor” diyor.

Kurgu;: Cihan Karaahmetoğlu

