Yaşam
Hasta buzağıyı aracıyla veterinere götürdü16 Ocak 2020 Perşembe 17:53 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 19:21
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Akif Zeybek, hasta buzağıyı otomobilin arkasına koyup veterinere götürdü.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir arkadaşının hastalanan buzağısını otomobilinin arkasına alan besici Akif Zeybek, hayvanı, ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı.
Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler ise şaşırdı. Sürücülerden biri o anları cep telefonuyla görüntüledi.
Kaynak: DHA
Etiketler: veteriner manisa turgutlu hasta buzağı akif zeybek