Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir arkadaşının hastalanan buzağısını otomobilinin arkasına alan besici Akif Zeybek, hayvanı, ilçe merkezindeki bir veterinere götürmek üzere yola çıktı.

Zeybek'in aracında taşıdığı buzağıyı görenler ise şaşırdı. Sürücülerden biri o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: DHA