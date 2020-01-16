Tüketici, gıda ürünlerinde genellikle son kullanma tarihlerini kontrol ediyor. Ancak aldığı ürünün içeriğini pek sorgulamıyor.

Ambalajda yazan "yerli, katkısız, meyveli, sütlü" gibi ibareler, bazı ürünlerde içerikle uyuşmuyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Zünbülcan, ballı olduğu söylenen bir ürünün içerisinde glikoz şurubu ve yüzde 1,4 oranında bal olabildiğini anlatıyor.

"Sözde limonata ama içinde limon yok, salep ama içerisinde salep binde 4 oranında var. Meyveli şekerleme diye geçiriyor ama içeriğine baktığınızda meyve içermediğini görüyorsunuz."

İçerik listesi küçük harflerle yazılıyor

Peki, tüketicinin ne yapması gerekiyor? Zünbülcan, tüketicilerin yapması gerekenleri şöyle anlattı:

"Paketin ön yüzünü değil, arkasını detaylı bir şekilde içindekilerin yazıldığı, hangi oranda neyin yer aldığı kısma dikkat etmek gerekiyor. Üretim yerine de dikkat etmek gerekiyor. Çünkü başka bir ülkeden gelip yerli üretim diye yazılabiliyor etikette."

Gıda ürünlerindeki kandırmaca, ambalajlardaki yazıların boyutlarında da dikkat çekiyor. Pazarlamaya yönelik ibarelerde büyük harfler kullanılırken, içerik listesi küçük harflerle yazılıyor.

Ambalajda gıda ürünün miktarı, içeriği ve üretim yeri açıkça yazılmak zorunda.

Haber: Semra Kırışman

Kamera: Abdullah Subaşı

Kurgu: Elif Sağlıksunar