Ağaçtan topladılar, içi çikolatayı andıran meyveyi ekmeğe sürüp yediler.

Antalya Gazipaşa'da yetişen "Black Sapote" çikolataya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Meyve görüntüsü ve tadı nedeniyle Türkiye'de çikolata meyvesi ağacı olarak biliniyor.

Emekli öğrenmen İzzet Akyol ağacın meyvesinin bir çekirdeğine 9 yıl önce ulaştı. Bahçesinde gözü gibi baktı, büyüttü ağaç olarak yetiştirdi. Bu ağacın ilk meyvelerini de çocuklara ikram etti.

Kimine ekmeğe sürdü, kimine ise kaşıkla yedirdi. Çocuklar çikolataya benzeyen meyveyi büyük bir keyifle yedi.

"Doğal, lifli ve faydalı"

Emekli öğretmen İzzet Akyol'un amacı çocukların doğal beslenmesini teşvik etmek.

"Küçük çocuklarımıza hazır gıdadan değil de doğal gıdadan yana kullanması için bu meyveyi tavsiye ediyoruz. Sabahları ekmeklerine sürerek rahatlıkla yiyebilirler. Lifli olduğu için hazmı kolaydır, faydalıdır."

Çikolata meyvesi henüz manavlarda satılmıyor. Çünkü yörede yeterince meyve veren çikolata ağacı yok.

Kaynak: TRT Haber