Şişli Belediyesi zabıta ekipleri, semtin en ünlü caddesine iş makinesi ve kamyonla girdi. Kaldırımları işgal eden kafelerin, dışa taşan kısımları yıkıldı.

Nişantaşı’nda kaldırımların 3'te 1'den fazlasının işgal eden kafelere daha önceden tebligat gönderilmişti.

Bu tebligata uymayan kafelerin işgal edilen kısımları belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kafelerin kaldırım işgali sık sık eleştirilere neden oluyordu. Semt sakinleri yıkımı meraklı gözlerle izledi.

İlk yıkımı zabıta ekipleri yaptı, kalanı ise işletmeciler. Cadde üzerindeki diğer kafe sahipleri, yıkımı kendileri yapmak istedi. Gün bitmeden tamamlanması koşuluyla zabıta ile anlaşmaya varıldı.

Kaynak: TRT Haber