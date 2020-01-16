Türkiye
Sarp Sınır Kapısı'nda 226 kilogram kaçak bal ele geçirildi16 Ocak 2020 Perşembe 13:56 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 15:04
Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda bir otomobilde şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, gümrük kaçağı 226 kilogram bal ele geçirildi.
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı'na gelen Ş.A'nın kullandığı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.
Ekiplerce X-Ray tarama cihazından geçirilen araçta, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlenen 226 kilogram bal bulundu.
Sürücü Ş.A. gözaltına alınırken, kaçak ballara el kondu.
Kaynak: AA
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