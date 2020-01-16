Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı'na gelen Ş.A'nın kullandığı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Ekiplerce X-Ray tarama cihazından geçirilen araçta, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı belirlenen 226 kilogram bal bulundu.

Sürücü Ş.A. gözaltına alınırken, kaçak ballara el kondu.

Kaynak: AA