Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumun adı, logosu ve ekran görüntüleri kullanarak trafik para cezasına ilişkin sahte internet sitelerinin tespit edildiğini açıkladı.

Sahte internet sitelerine dikkat başlığı ile yayımlanan duyuruda şöyle denildi:

"Bu sahte internet siteleri ile, mükelleflerin kredi kartı bilgileri, şahsi bilgileri vb. ele geçirilmeye çalışılmaktadır. Başkanlığımız ile ilgili her türlü işlemin www.gib.gov.tr internet adresi üzerinden yapılmasına dikkat edilmelidir.

Konuyla ilgili mağduriyet ve şikayetlerin, hak kayıplarının önlenmesi için, adli makamlara da iletilmesi önemlidir."

Kaynak: TRT Haber