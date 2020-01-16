Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı suç örgütlerinin yurt dışından gelen ve yurt içinde üretilen yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli ve Bakırköy'de iki haftada düzenlenen 9 operasyonda, 1'i yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 70 kilogram eroin, 182 kilo 500 gram skunk, 24 kilo gram metamfetamin, 236 bin ecstasy hap, 2 kilogram kokain, 7 bin 500 kaptagon hap, 70 kilo uyuşturucu yapımında kullanılana kimyasal madde, 3 tabanca, 31 mermi, 5 hassas terazi, 1 ambalaj makinesi ve çok sayda uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Uyuşturucuları cevizin içine saklamışlar

Malzemeler arasında ceviz kabuğu içine saklanmış uyuşturucu maddeler de yer aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: AA