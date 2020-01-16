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Zonguldak'ta 5 ruhsatsız maden ocağı imha edildi16 Ocak 2020 Perşembe 10:47 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 11:27
Zonguldak'ta 5 ruhsatsız maden ocağı dinamitle patlatılarak imha edildi.
Kentte çeşitli bölgelerde ruhsatsız işletilen maden ocağında üretim yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin araştırması sonucu tespit edilen kaçak kömür ocakları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yetkilileriyle, girişlerine yerleştirilen dinamitler patlatılarak imha edildi.
Bu arada, şüpheliler hakkında idari işlem gerçekleştirildiği, kentteki kaçak ocaklara yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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