Türkiye
Elektrikli otomobilde hedef 2030'da 1 milyonun üzerinde üretim16 Ocak 2020 Perşembe 10:41 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 11:02
Enerji Bakanı Dönmez, "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirten Dönmez, şunları söyledi:
"1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz."
Kaynak: AA
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