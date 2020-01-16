İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında kargo şirketine ait aracı şüphe üzerine durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeği ele geçirdi.

Silahların sahibi oldukları belirlenen Y.G, M.G, O.Y. ve M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA