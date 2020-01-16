Türkiye
Konya'da kargo aracından 510 kaçak silah çıktı16 Ocak 2020 Perşembe 10:26 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 10:33
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kargo aracında 510 kaçak silah ve parçaları ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolundaki yol kontrolü sırasında kargo şirketine ait aracı şüphe üzerine durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeği ele geçirdi.
Silahların sahibi oldukları belirlenen Y.G, M.G, O.Y. ve M.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA