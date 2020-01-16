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Tekirdağ'da 12 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı16 Ocak 2020 Perşembe 12:17 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 12:41
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 12 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan kazma, kürek gibi malzemelere el konuldu.
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bahçeköy ve Kavacık mahallelerinde operasyon düzenledi.
Kaçak kazı yapan biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan jeneratör, hilti, kazma, kürek ve kova gibi malzemelere el kondu.
[Fotoğraf: AA]
Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Tekirdağ Kaçak kazı