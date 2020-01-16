Tekirdağ Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Bahçeköy ve Kavacık mahallelerinde operasyon düzenledi.

Kaçak kazı yapan biri kadın 12 şüpheli gözaltına alındı. Kazıda kullanılan jeneratör, hilti, kazma, kürek ve kova gibi malzemelere el kondu.

[Fotoğraf: AA]

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA