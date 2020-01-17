Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ta Ankara Mamak'ta bulunan Zeki Tartaç İlkokulu'nda okuyan öğrencilere karnelerini dağıttı.

[Fotoğraf: AA]

"Önemli olan sadece karneler ve notlar değil"

Tatilde ne yapmak istediğini sorduğu öğrencilerden "Kitap okuyacağım, oynayacağım, ders çalışacağım" yanıtlarını alan Selçuk, "Yarı Yıl Tatiline Hoşgeldin" el rehberini dağıttığı çocuklardan buradaki görevleri yapmalarını istedi.

[Fotoğraf: AA]

Selçuk, rehberde yoğurt mayalamak, ev temizliğine yardım etmek, Türkiye haritası çizmek, kravat bağlamak gibi etkinlikler bulunduğunu söyledi. Eğitim Takvimi'ni öğrencilere gösteren Selçuk, şöyle konuştu:

"Bu takvimde güzel sözler, oyunlar, ailenizle birlikte yapacağınız bilimsel çalışmalar var. Bunu her gün koparıyorsunuz ve öğretmeninizle birlikte etkinlikleri yapıyorsunuz. Bunlardan sizin evinize de göndereceğiz. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarınız bunu kullanabilecek. Önemli olan sadece karneler ve notlar değil, önemli olan çalışmayı sevmek, öğrenmekten zevk almak ve kitap okumaktan hoşlanmak."

Bakan Selçuk'a Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve diğer bakanlık bürokratları eşlik etti.

[Fotoğraf: AA]

Programın ardından tatil zilini çalan Bakan Selçuk, öğretmenlerle bir süre sohbet etti, daha sonra okul bahçesine fidan dikti.

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat'ta başlayacak

Yarıyıl tatili 20 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsıyor. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma günü tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da yapılacak.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: AA