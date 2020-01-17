Eğitim
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması17 Ocak 2020 Cuma 11:43 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:54
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulu'ndaki karne dağıtım törenine katıldı.
Bakan Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA