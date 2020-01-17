Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması

17 Ocak 2020 Cuma 11:43 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:54

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Doğa Koleji'nde öğretmenlere maaş ödenmediği iddiasıyla ilgili, "Bunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dışındaki bazı işlemler. Ama biz görevimiz gereği takip ediyoruz." dedi.