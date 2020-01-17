Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karne alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girdi.

Karneler saat kaçta verilecek?

7 Ocak Cuma günü karneler okullarda saat 9 ila 11 arasında verildi. Öğlenci öğrenciler için karne dağıtımı ise saat 10-12 arasında.

Fakat bazı okulların karne vereceği saat farklılık gösterebiliyor. Öğrencilerin ya da velilerin okul yöneticilerinden bilgi alması gerekiyor.

İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Bugün karnelerini alan milyonlarca öğrenci, 2 hafta tatil yapacak.

İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili ne zaman?

İkinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan'da yapılacak.

Eğitim-öğretim yılı 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yarıyıl tatilinde neler yapılır?

Müzeler

Çocuklarda kültürel değerlere sahip çıkma ve yaratıcık duygusu oluşturmak için müze ziyaretleri en ideal aktivitelerden.

Çocuklar için hazırlanan interaktif müzeler, miniatürkler onları bambaşka bir dünyaya götürüyor.

Tiyatro

Tiyatro çocukları geliştirirken eğlendiriyor. Çocuklar faklı oyunları izleyerek, eleştirel düşünce temellerini de oluşturmuş oluyor.

Devlet Tiyatroları, çocuklar için çeşitli festivaller de düzenliyor.

Çocuk Atölyeleri

Resim, plastik sanatlar, dans, edebiyat gibi temel sanat dallarına ilişkin çalışmalar yapan atölyeler, çocukların tatilde keyifli zaman geçirebileceği bir alan.

Çocuklar böylece yaşıtlarıyla da uyum içinde olma bilincini kapıyor.

Sinema

Animasyon filmler çocuklar için oldukça uygun. Fakat rahat izlenebilen ve kısa olan filmleri tercih etmekte fayda var.

Çocuklar için doğru filmi bulmak çok önemli. TRT Çocuk'un sevilen yapımı "Rafadan Tayfa Göbeklitepe", animasyon türünde en çok tercih edilen filmlerden.

Kitap

Yarıyıl tatilinde öğrenciler için önerilen 5 sürükleyici eser...

-İki Yıl Okul Tatili

-Aya Yolculuk

-Balonla Beş Hafta

-Aritmetik İyi Kuşlar Pekiyi

-Yedi İklim Dört Bucak

Kaynak: TRT Haber