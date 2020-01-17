Doğu Anadolu için buzlanma ve don uyarısı17 Ocak 2020 Cuma 11:12 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 12:11
Doğu Anadolu Bölgesi dondurucu soğuklarla mücadele ediyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Van'da hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 2 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Dondurucu soğukların hakim olduğu bölgede, Özalp ve Çaldıran ilçelerinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü.
Hayatı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle ağaçlarda kırağı oluştu, yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Karasu Nehri buz tuttu
Muş'ta kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle Karasu Nehri buz tuttu.
Yüzeyi tamamen donan nehirde kartpostallık görüntüler oluştu.
Muş-Bitlis kara yolunda oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmayacağı bölgede, rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Kaynak: AA