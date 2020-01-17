Türkiye
Kilyos'ta kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor17 Ocak 2020 Cuma 11:13 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:17
Kilyos'da Rus bayraklı tankerle çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları devam ediyor.
Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli teknede kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.
Kilyos açıklarında yürütülen çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar da görev alıyor.
Batan balıkçı gemisinde kaybolan 3 balıkçıdan 2'sinin cesedi daha önce çıkarılmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: kilyos gemi kazası balıkçı teknesi