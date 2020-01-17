Türkiye
Kayseri'de bin 62 litre sahte içki ele geçirildi17 Ocak 2020 Cuma 10:43 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:15
Kayseri'de düzenlenen operasyonda bin 62 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilhisar ilçesindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda bidonlarda el yapımı bin 62 litre içki bulundu.
Jandarma ekiplerce T.İ, A.İ. ve T.İ. gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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