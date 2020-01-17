Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilhisar ilçesindeki 3 adrese düzenlenen operasyonda bidonlarda el yapımı bin 62 litre içki bulundu.

Jandarma ekiplerce T.İ, A.İ. ve T.İ. gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA