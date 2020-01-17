Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden, bugün başlayacak yarıyıl tatiline ilişkin görüntülü mesaj paylaştı.

Selçuk, videolu paylaşımında, "Sevgili çocuklar, sevgili gençler yarıyıl tatiline giriyorsunuz. Sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen, tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin, daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun, insan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber



