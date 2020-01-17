Türkiye
Trabzon'da narkotik operasyonu: 2 kişi tutuklandı17 Ocak 2020 Cuma 09:53 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:16
Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda haklarında arama kararı bulunan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra tutuklandı.
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'da haklarında arama kararı bulunan M.Ş. ve H.Ş. polisler tarafından yakalandı.
M.Ş'nin evinde yapılan aramada 19 gram skunk ile 7,79 gram toz esrarın yanı sıra esrar öğütmekte kullanılan düzenek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılar, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Etiketler: uyuşturucu narkotik esrar