Türkiye
Dev yolcu uçağı İstanbul'a acil iniş yaptı17 Ocak 2020 Cuma 08:47 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 09:32
Tayland'dan Almanya'ya giden THAI Havayolları'na ait Airbus A380 tipi yolcu uçağı, rahatsızlanan bir yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Bangkok-Frankfurt seferini yapan yolcu uçağı İstanbul hava sahası üzerindeyken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı.
Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek İstanbul Havalimanı'na iniş için izin istedi.
Uçak saat 05.30'da havalimanına iniş yaptı. Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: TRT Haber
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