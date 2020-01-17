Bangkok-Frankfurt seferini yapan yolcu uçağı İstanbul hava sahası üzerindeyken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek İstanbul Havalimanı'na iniş için izin istedi.

Uçak saat 05.30'da havalimanına iniş yaptı. Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: TRT Haber