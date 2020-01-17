TCG Alemdar 3 yıldır denizde. Onu, Türk mühendisleri dizayn etti. Gelişmiş teknolojilerle donattı. Kendi sınıfının en iyisi oldu. Deniz Kuvvetlerinin kurtarma gemisi TCG Alemdar, görev başındayken, TRT Haber oradaydı.

Kilyos'ta batan teknenin enkazını buldu, su altı cihazıyla denizin dibini görüntüledi.

Kurtarma gemisi TCG Alemdar, kaybolan balıkçıların bulunması için başlatılan çalışmalarda, başlıca rolü üstlendi.

TCG Alemdar, 4 bin 500 ton ağırlığında. Hakimiyeti hem deniz üstünde, hem de denizin altında. Gemi su üzerinde ve su altında verilebilecek bütün kurtarma görevlerini yerine getirebiliyor. Batık araçlar üzerinde görüntüleme yapabiliyor.

Denizaltına 72 saat hayat desteği

Kabiliyetleri bununla da sınırlı değil. Deniz altında, 72 saat süreyle 600 metre derinliğe kadar personele yaşam desteği verebiliyor. Deniz Kuvvetleri'nin birinci sınıf dalgıçları ise kurtarma operasyonların gözdesi.

TCG Alemdar'da olası sağlık sorunlarına karşı donanımlı bir revir var. Personel ya da çalışmalarda kurtarılan kişilere burada müdahalede bulunulabiliyor.

Hızır gibi yetişiyor

Kurtarma gemisinin, helikopter pistiyle de acil durumda kazazedelerin transferi yapılabiliyor.

TCG Alemdar, NATO denizaltı kurtarma sistemiyle de uyumlu. Müşterek denizaltı kurtarma gemisi olarak görev alabiliyor.

Haber: Büşra Çelik

Kameraman: Necmi Hastürk