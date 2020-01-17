Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Saat 07:00'de yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe ile saat 09:00'daki Kabatepe-Gökçeada seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, diğer hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.

Kaynak: TRT Haber