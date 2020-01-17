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Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli17 Ocak 2020 Cuma 06:55 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 07:35
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olana fırtına nedeniyle Çanakkale'de deniz ulaşımı aksıyor. Kabatepe-Gökçeada hattında planlanan 2 sefer yapılamayacak.
[Fotoğraf: AA]
Marmara'nın bir bölümü ile Ege'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Saat 07:00'de yapılması planlanan Gökçeada-Kabatepe ile saat 09:00'daki Kabatepe-Gökçeada seferleri yapılamayacak.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, diğer hatlarındaki ulaşımın normal seyrettiğini bildirdi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kuzey Ege gestaş Fırtına feribot seferleri Deniz ulaşımı çanakkale