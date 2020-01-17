Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Çanakkale, Antalya'nın doğusu, Muğla'nın Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Marmaris ilçeleri, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların hafif olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: TRT Haber