Türkiye
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı17 Ocak 2020 Cuma 05:28 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 05:32
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti görevinden alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşkesti'nin görevden alınması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci maddesi gereğince verildi.
Kaynak: AA