Türkiye
Yarıyıl tatili başladı17 Ocak 2020 Cuma 04:54 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 11:07
Yaklaşık 18 milyon öğrenci yarıyıl tatiline başladı. 2 haftalık tatilin ardından 3 Şubat'ta ders zili tekrar çalacak.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karne alarak 2 haftalık yarıyıl tatiline başladı.
1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girdi.
İkinci dönem ise 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak.
Eğitim-öğretim yılı 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 7 Haziran'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA