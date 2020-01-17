Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kaybolduğu günden beri 40 kişilik dalgıç ekibi, AFAD ve Jandarma gece gündüz çalışıyor. Ekipler Gülistan'dan bir iz arıyor.

Tunceli Munzur Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak günü kaldığı yurttan çıktı. Kendisinden haber alamayan arkadaşları ve ailesi polise haber verdi. Günlerdir süren arama çalışmalarından hala bir sonuç alınamadı.

Ekipler aramaları Uzunçayır Baraj Gölü kıyı şeridi ile Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırmış durumda.

"İntiharı düşünen biri KPSS kitabı alır mı?"

Gülistan Doku'nun intihar ettiği yönündeki iddialara ise ailesinden bir kez daha yanıt geldi.

Abla Ayşegül Doku iddialara sert tepki gösterdi, "Benim kardeşimin odasından KPSS kitapları çıktı, intihar etmek isteyen, intihar etmeyi düşünen biri KPSS kitabı alır mı? Cevabını siz verin bana" diye konuştu.

Endişeli bekleyişine devam eden Gülistan'ın ailesi, umutla gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Kaynak: TRT Haber