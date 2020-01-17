Türkiye
Mersin'de karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı17 Ocak 2020 Cuma 10:40 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 10:46
Mersin'in Toroslar ilçesinde geziye çıkan ilkokul öğrencilerini taşıyan otobüs, kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Öğrenciler için seferber olan belediye ekipleri, yolu 3 saatlik çalışma sonucunda açtı.
[Fotoğraf: Mersin Büyükşehir Belediyesi]
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geziye giden 45 kişilik öğrenci ekibi, Arslanköy Güngörmez yolu civarında yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA