Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geziye giden 45 kişilik öğrenci ekibi, Arslanköy Güngörmez yolu civarında yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yolu ulaşıma açtı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA