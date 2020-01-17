İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavı geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Sınava giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu. Üniversite, Twitter hesabından şu paylaşımla duyuru yaptı:

Fakültemiz, Bitirme Sınavı sonuçlarını sadece dört gün gibi kısa bir sürede açıklamıştır. Sonuçların tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını dileriz. AUZEF yönetimi ve çalışanları olarak var gücümüzle ve tüm samimiyetimizle öğrencilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/SY6vngCmHC — İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) January 16, 2020

Bitirme Sınavı sonuçlarına https://aos.istanbul.edu.tr/login adresinden ulaşabilirsiniz.

AUZEF 2020 sınav tarihleri

Bahar dönemi vize sınavları 4-5 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 8-9 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak.

Tüm üniversite öğrenci ve mezunları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te mezun olma imkanı bulabiliyor.

Kaynak: TRT Haber