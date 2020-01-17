AUZEF sınav sonuçları açıklandı... 2020 AUZEF sınav sonuçları sorgula...17 Ocak 2020 Cuma 10:41 - Son Güncelleme 17 Ocak 2020 Cuma 10:59
11-12 Ocak 2020'de yapılan AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav sonuçları, üniversitenin sınav sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte ayrıntılar...
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bitirme sınavı geçtiğimiz hafta yapılmıştı. Sınava giren öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu. Üniversite, Twitter hesabından şu paylaşımla duyuru yaptı:
Fakültemiz, Bitirme Sınavı sonuçlarını sadece dört gün gibi kısa bir sürede açıklamıştır. Sonuçların tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını dileriz. AUZEF yönetimi ve çalışanları olarak var gücümüzle ve tüm samimiyetimizle öğrencilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/SY6vngCmHC— İstanbul Üniversitesi AUZEF (@acikveuzaktan) January 16, 2020
Bitirme Sınavı sonuçlarına https://aos.istanbul.edu.tr/login adresinden ulaşabilirsiniz.
AUZEF 2020 sınav tarihleri
Bahar dönemi vize sınavları 4-5 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 8-9 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak.
Tüm üniversite öğrenci ve mezunları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te mezun olma imkanı bulabiliyor.
Kaynak: TRT Haber