İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı geçtiğimiz hafta sonu yapılmıştı. Adayların merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Sonuçlar, https://aos.istanbul.edu.tr/login adresinde erişime açıldı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamada, "Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), Bitirme (Final) sınav sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarınıza aos.istanbul.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

2020 sınav tarihleri

Bahar dönemi vize sınavları 4-5 Temmuz 2020’de, bahar dönemi final sınavları 8-9 Ağustos 2020’de gerçekleştirilecek. AUZEF üç ders sınavı ise 5 Eylül 2020’de yapılacak.

Tüm üniversite öğrenci ve mezunları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF'te mezun olma imkanı bulabiliyor.

Kaynak: TRT Haber